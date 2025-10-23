Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç yola salınıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    23 oktyabr, 2025
    Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Təzəbinə kəndinə köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bu mərhələdə kəndə 12 ailə (55 nəfər) köçürülür.

    Qeyd edək ki, bununla Təzəbinəyə köçürülən ailələrin sayı 95-ə (423 nəfər) çatacaq.

