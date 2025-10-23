Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç yola salınıb
Daxili siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 11:47
Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Təzəbinə kəndinə köç edənlər ölkənin müxtəlif bölgələrində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bu mərhələdə kəndə 12 ailə (55 nəfər) köçürülür.
Qeyd edək ki, bununla Təzəbinəyə köçürülən ailələrin sayı 95-ə (423 nəfər) çatacaq.
Son xəbərlər
11:51
ARDNF investisiya portfelində qısamüddətli istiqrazların payını artırıbEnergetika
11:50
Şirvanda 87 min manatlıq dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilibHadisə
11:49
Çelyabinskdə baş verən partlayışdan sonra matəm elan edilib - YENİLƏNİB-3Region
11:48
Gümrüdəki kütləvi iğtişaşlarla bağlı iş üzrə 13 nəfər həbs edilibRegion
11:47
Zəfər Günü ilə bağlı Bakı-Ağstafa-Bakı xətti üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
11:47
Foto
Xocalının Təzəbinə kəndinə növbəti köç yola salınıbDaxili siyasət
11:44
Ermənistan parlamentində deputatlar üçün 67 min dollarlıq lift quraşdırılacaqRegion
11:44
136 KOB subyektinin məhsullarının ticarət şəbəkələrində satışı təşkil olunubBiznes
11:43