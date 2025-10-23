В село Тезебина Ходжалинского района отправилась очередная группа переселенцев
Внутренняя политика
- 23 октября, 2025
- 12:13
В село Тезебина Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село вернутся 12 семей (55 человек).
Таким образом, общее число переселенных в село семей достигнет 95 (423 человека).
