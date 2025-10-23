Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    В село Тезебина Ходжалинского района отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 12:13
    В село Тезебина Ходжалинского района отправилась очередная группа переселенцев

    В село Тезебина Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село вернутся 12 семей (55 человек).

    Таким образом, общее число переселенных в село семей достигнет 95 (423 человека).

    село Тезебина переселенцы
    Фото
    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB
    Фото
    Another group of IDPs set off for Tazabina village in Azerbaijan's Khojaly district

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    13:04

    Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

    Энергетика
    13:03

    Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    13:02

    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    12:54

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    12:47

    При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

    Финансы
    12:46
    Фото

    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    12:44
    Фото

    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    Лента новостей