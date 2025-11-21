Xocalı sakini: Bu hissləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandana minnətdaram
Daxili siyasət
- 21 noyabr, 2025
- 07:10
Xocalıdan çıxanda 27 yaşım vardı, subay idim, indi övladlarımla qayıdıram.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Xocalı şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Həsənov Haqverdi deyib.
O, hisslərini sözlə təsvir edə bilmədiyini qeyd edib:
"Allah Azərbaycan xalqını bir daha belə sınağa çəkməsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Ali Baş Komandana bu hissləri bizə yaşatdığı üçün minnətdaram".
H. Həsənov Xocalıdan didərgin düşənlərin çoxunun artıq həyatda olmadığını təəssüf hissi ilə bildirib.
Son xəbərlər
08:37
Əmircan qəsəbəsində altı saat işıq olmayacaqEnergetika
08:14
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:01
XİN: Braziliya ABŞ-nin idxal rüsumlarının tam ləğvinə nail olmağa çalışacaqDigər ölkələr
07:36
Pentaqon Venesuelaya qarşı hər hansı tədbir görüləcəyini istisna etməyibDigər ölkələr
07:16
Foto
Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-nin beyin mərkəzlərinin təmsilçiləri ilə dəyirmi masada iştirak edibXarici siyasət
07:10
Xocalı sakini: Bu hissləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandana minnətdaramDaxili siyasət
07:03
İlk dəfə Xocalıya gedən 17 yaşlı gənc: Arzumdur ki, Qarabağ Universitetinə qəbul olumDaxili siyasət
07:01
Foto
Xocalıya və Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıbDaxili siyasət
06:46