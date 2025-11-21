İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Xocalı sakini: Bu hissləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandana minnətdaram

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 07:10
    Xocalı sakini: Bu hissləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandana minnətdaram

    Xocalıdan çıxanda 27 yaşım vardı, subay idim, indi övladlarımla qayıdıram.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Xocalı şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Həsənov Haqverdi deyib.

    O, hisslərini sözlə təsvir edə bilmədiyini qeyd edib:

    "Allah Azərbaycan xalqını bir daha belə sınağa çəkməsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Ali Baş Komandana bu hissləri bizə yaşatdığı üçün minnətdaram".

    H. Həsənov Xocalıdan didərgin düşənlərin çoxunun artıq həyatda olmadığını təəssüf hissi ilə bildirib.

    Xocalı köç karvanı Ali Baş Komandan
    Житель Ходжалы: Благодарен главе государства, что подарил нам радость возвращения

    Son xəbərlər

    08:37

    Əmircan qəsəbəsində altı saat işıq olmayacaq

    Energetika
    08:14

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:01

    XİN: Braziliya ABŞ-nin idxal rüsumlarının tam ləğvinə nail olmağa çalışacaq

    Digər ölkələr
    07:36

    Pentaqon Venesuelaya qarşı hər hansı tədbir görüləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    07:16
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-nin beyin mərkəzlərinin təmsilçiləri ilə dəyirmi masada iştirak edib

    Xarici siyasət
    07:10

    Xocalı sakini: Bu hissləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandana minnətdaram

    Daxili siyasət
    07:03

    İlk dəfə Xocalıya gedən 17 yaşlı gənc: Arzumdur ki, Qarabağ Universitetinə qəbul olum

    Daxili siyasət
    07:01
    Foto

    Xocalıya və Cəbrayılın Horovlu kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:46

    Horovluya qayıdan şəhid anası: Orada yaşayacaq, öləndə də orada öləcəyəm

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti