Житель Ходжалы: Благодарен главе государства, что подарил нам радость возвращения

Хочу выразить свою благодарность главе государства, Верховному главнокомандующему. Именно благодаря ему сегодня мы возвращаемся на родную землю.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам бывший вынужденный переселенец из Ходжалы Ахверди Гасанов.

Он рассказал, что не может передать свои чувства словами.

"Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов и крепкого здоровья гази. Они под руководством президента вернули наши земли", - отметил А. Гасанов.

Отметим, что сегодня в город Ходжалы и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.