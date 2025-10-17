İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Vilayət Eyvazov vətəndaşların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılmasını tələb edib

    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 18:18
    Vilayət Eyvazov vətəndaşların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılmasını tələb edib

    Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov ərazi orqanlarının rəislərindən vətəndaşların müraciətlərinə bundan sonra da həssaslıqla yanaşılmasını tələb edib.

    "Report"un məlumatına görə, Vilayət Eyvazov DİN-də cari ilin 9 ayının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan kollegiya iclasında çıxış edərkən əsas vəzifələrdən birinin vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi olduğunu deyib.

    Nazir bu mühüm məsələdə polisin hər zaman insanların güvən yeri olduğunu xatırladaraq ərazi orqanlarının rəislərindən vətəndaşların müraciətlərinə bundan sonra da həssaslıqla yanaşılmasını, bütün araşdırmaların keyfiyyətlə aparılaraq qaldırılan məsələlərin qanuni və operativ həlli üçün səylərin gücləndirilməsini və tapşırılmış sahəyə məsuliyyətin daha da artırılmasını tələb edib.

    Daxili İşlər Nazirliyi Vilayət Eyvazov polis

    Son xəbərlər

    19:34

    Azərbaycan gələn il 3 milyard manata qədər dövlət zəmanət verəcək

    Maliyyə
    19:31

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:29

    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 6 %-dən çox azaldır

    Maliyyə
    19:23

    Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    19:22

    İcbari Tibbi Sığorta Fonduna büdcədən ayırmalar 37 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:19
    Foto

    Xınalıq Ümumdünya Turizm Təşkilatının "Ən yaxşı turizm kənd"i elan edilib

    Turizm
    19:18

    Azərbaycanda ehtiyat fondlarına ayırmalar 9 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    19:15

    Azərbaycanda gələn il 66 şəhər və rayon dövlət büdcəsindən vəsait almayacaq

    Maliyyə
    19:09

    Estoniya XİN başçısının Azərbaycana səfər edəcəyi tarix məlum olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti