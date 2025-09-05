Vəkillər Kollegiyasının sədri vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 05 sentyabr, 2025
- 14:58
Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırovun rəhbərliyi ilə 2025-ci il sentyabrın 5-də vətəndaş qəbulu keçirilib.
Bu barədə "Report"a VK-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, VK-nın inzibati binasında təşkil olunan qəbulda Bakı şəhəri və respublikanın bölgələrindən müraciət edən vətəndaşların keyfiyyətli hüquqi yardımla bağlı məsələləri dinlənilib, bütün müraciətlər qeydə alınıb.
Qəbul zamanı qaldırılan hüquqi problemlərin həlli yolları müzakirə olunub, vətəndaşlara müvafiq məsləhət və tövsiyələr verilib. Həmçinin bir sıra məsələlərin operativ həlli üçün tapşırıqlar verilib, araşdırma tələb edən müraciətlər isə nəzarətə götürülüb və aidiyyəti üzrə tədbirlərin görüləcəyi bildirilib.
Son xəbərlər
15:33
Belarus Polşaya nota veribDigər ölkələr
15:29
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşibFutbol
15:19
Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
15:15
BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyibXarici siyasət
15:14
KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa veribDigər ölkələr
15:14
Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
15:13
"Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
15:08
Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilibDigər
15:05