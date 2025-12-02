İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    30 ölkədə Azərbaycanın "ASAN xidmət" təcrübəsi tətbiq edilir

    Daxili siyasət
    02 dekabr, 2025
    • 10:30
    30 ölkədə Azərbaycanın ASAN xidmət təcrübəsi tətbiq edilir
    Ülvi Mehdiyev

    Bu gün 30 ölkədə Azərbaycanın "ASAN xidmət" təcrübəsi tətbiq edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev "ASAN xidmət"in ASAN Süni İntellekt Mərkəzinin (ASAN AI HUB) açılış tədbirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin ölkələrlə əməkdaşlıq daim genişləndirilir:

    "Hazırda 30 ölkə ilə Azərbaycanın ASAN modelinin tətbiq olunması istiqamətində birgə əməkdaşlıq edirik. ASAN-da tətbiq etdiyimiz innovasiyalar, yeni ideyalara açıq olmaq və davamlı inkişaf qurumun beynəlxalq səviyyədə tanınmasına, qəbul edilməsinə və tətbiq olunmasına şərait yaradan əsas amillərdəndir".

    ASAN xidmət model tətbiq

