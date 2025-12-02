Ульви Мехдиев: Опыт азербайджанского ASAN xidmət применяется в 30 странах

Сегодня опыт азербайджанского ASAN xidmət применяется в 30 странах.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN xidmət (ASAN AI HUB).

По его словам, сотрудничество с этими странами постоянно расширяется:

"В настоящее время мы сотрудничаем с 30 странами в рамках применения азербайджанской модели ASAN. Инновации, которые мы применяем в ASAN, открытость новым идеям и непрерывное развитие являются одними из основных факторов, способствующих признанию, принятию и применению организации на международном уровне".