Elvis
    Ульви Мехдиев: Опыт азербайджанского ASAN xidmət применяется в 30 странах

    Внутренняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 11:32
    Сегодня опыт азербайджанского ASAN xidmət применяется в 30 странах.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN xidmət (ASAN AI HUB).

    По его словам, сотрудничество с этими странами постоянно расширяется:

    "В настоящее время мы сотрудничаем с 30 странами в рамках применения азербайджанской модели ASAN. Инновации, которые мы применяем в ASAN, открытость новым идеям и непрерывное развитие являются одними из основных факторов, способствующих признанию, принятию и применению организации на международном уровне".

    30 ölkədə Azərbaycanın "ASAN xidmət" təcrübəsi tətbiq edilir
    ASAN service model now applied in 30 countries
