İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    TDT Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləyir

    Daxili siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:02
    TDT Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləyir

    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələr Zəngəzur dəhlizini funksional hala gətirmək və inkişaf etdirmək istiqamətində göstərilən səyləri dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat TDT Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşünün yekununda qəbul edilmiş Qəbələ Bəyannaməsində əks olunub.

    Sənəddə üzv ölkələrin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolundan maksimum potensialla istifadə etmək öhdəliklərini bir daha təsdiqlədikləri qeyd olunub:

    "Eyni zamanda, Trans-Xəzər Beynəlxalq Şərq–Qərb Orta Dəhlizinin və Çin–Qırğızıstan–Özbəkistan dəmir yolunun regionlararası əlaqələrin gücləndirilməsi və Avropa ilə Asiya arasındakı ticarət marşrutlarının şaxələndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayırıq".

    Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhliz Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ Bəyannaməsi
    Страны ОТГ подтвердили поддержку развитию Зангезурского коридора
    OTS countries confirm support for development of Zangazur Corridor

    Son xəbərlər

    13:59

    Baş prokuror Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın gimnastika komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    13:54
    Foto

    Cəlilabadın beş kəndinin sakinləri qaz probleminin həllini gözləyirlər

    Energetika
    13:52

    EMTA: III rübdə istehlakçı müraciətlərinin əksəriyyəti enerji təchizatı ilə bağlı olub

    Energetika
    13:47

    Makrona qarşı impiçment təşəbbüsü keçməyib

    Digər ölkələr
    13:46

    "Karvan-Yevlax" klubunun rəsmisi: "X turdakı matçımızı doğma meydanda keçirmək istəyirik"

    Futbol
    13:39

    Spiker: Xorvatiya Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Xorvatiya Bakı və İrəvanın münasibətlərinin normallaşmasındakı irəliləyişi dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    13:33

    III Türk Dünyası Mədəniyyət Forumu 2027-ci ildə keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti