    Страны ОТГ подтвердили поддержку развитию Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 13:03
    Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) выразили поддержку усилиям, направленным на введение в эксплуатацию и развитие Зангезурского коридора.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.

    "Выразить поддержку продолжающимся усилиям государств-членов по введению в эксплуатацию и развитию Зангезурского коридора, подтвердить их приверженность максимальному использованию потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также подчеркнуть важность Транскаспийского международного транспортного маршрута Восток-Запад (Среднего коридора) и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан для укрепления межрегиональной связности и диверсификации торговых маршрутов между Европой и Азией", - говорится в документе.

    Кроме того, страны ОТГ приветствовали соглашение, достигнутое 8 августа 2025 года в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией относительно открытия региональных коммуникаций, что "позволит обеспечить беспрепятственную связь между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, раскрывая транзитный потенциал региона и способствуя миру, стабильности и процветанию".

