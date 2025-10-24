Seyidbəyli sakini: Pedaqoji fəaliyyətimi kəndimizdə davam etdirəcəyim üçün çox sevinirəm
Daxili siyasət
- 24 oktyabr, 2025
- 13:50
Xocalı rayonunun Seyidbəyli kənd sakini pedaqoji fəaliyyətini doğma yurdda davam etdirəcəyi üçün sevindiyini deyib.
Seyidbəyli kəndinə qayıdan Arzu Alızadə "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında bildirib ki, ata-baba yurdunu daha əvvəl görməsə də, hər zaman oraya dönmək arzusunda olub:
"Çox şükür, arzum bu gün həyata keçdi. Mən bundan sonra pedaqoji fəaliyyətə öz kəndimizdə davam edəcəyim üçün çox sevincliyəm. Deməli, kəndimizdəki şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində mənim də əməyim az olmayacaq".
