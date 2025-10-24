İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Seyidbəyli sakini: Pedaqoji fəaliyyətimi kəndimizdə davam etdirəcəyim üçün çox sevinirəm

    Daxili siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:50
    Seyidbəyli sakini: Pedaqoji fəaliyyətimi kəndimizdə davam etdirəcəyim üçün çox sevinirəm
    Arzu Alızadə

    Xocalı rayonunun Seyidbəyli kənd sakini pedaqoji fəaliyyətini doğma yurdda davam etdirəcəyi üçün sevindiyini deyib.

    Seyidbəyli kəndinə qayıdan Arzu Alızadə "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında bildirib ki, ata-baba yurdunu daha əvvəl görməsə də, hər zaman oraya dönmək arzusunda olub:

    "Çox şükür, arzum bu gün həyata keçdi. Mən bundan sonra pedaqoji fəaliyyətə öz kəndimizdə davam edəcəyim üçün çox sevincliyəm. Deməli, kəndimizdəki şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində mənim də əməyim az olmayacaq".

    "Böyük Qayıdış" Xocalı Seyidbəyli kəndi

