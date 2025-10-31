Şəhid qardaşı: Ən böyük təskinliyimiz onun doğma kəndində dəfn olunmasıdır
Daxili siyasət
- 31 oktyabr, 2025
- 15:45
Teymurun ailəsinin ən böyük təskinliyi onun doğma kəndində dəfn olunmasıdır.
Bunu "Report"un Aran bürosuna açıqlamasında oktyabrın 31-də Neftçala rayonunun Qaçaqkənd kəndində dəfn edilən Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyevin qardaşı Seymur Allahverdiyev deyib.
O, qardaşının şəhid olduqdan sonra əsgər yoldaşları tərəfindən həmin ərazidə dəfn olduğunu bildirib:
"Teymur taqım komandiri olaraq həm güclü, həm də səliqəli insan idi. Onu döyüş getdiyi vaxt "BTR"-in içində vurmuşdular. Son nəfəsinə qədər ratsiyadan səsi gəlirmiş. Əsgər yoldaşları onu orada dəfn etmişdilər. Qardaşımın məzarı ilkin dəfn olunduğu yerdə aşkarlanıb, bu gün isə öz kəndimizdə dəfn edildi. Ən böyük təskinliyimiz budur".
Son xəbərlər
16:48
Noyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıbDigər
16:47
Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİVXarici siyasət
16:43
Foto
ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcəkEnergetika
16:38
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
16:35
Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürübRegion
16:32
Foto
Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edibİnfrastruktur
16:29
Lukaşenko: Belarus müharibəyə qoşulmayacaqDigər ölkələr
16:28
Foto
Bolqarıstan-Azərbaycan biznes forumu keçirilibBiznes
16:27