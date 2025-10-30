Şəhid qardaşı: Bundan sonra baş çəkəcəyimiz bir məzar var
Daxili siyasət
- 30 oktyabr, 2025
- 12:11
Azərbaycan Ordusunun zabiti, 33 ildən sonra nəşi tapılan şəhid Elçin Quliyevin qardaşı Ramiz Quliyev artıq baş çəkəcəkləri bir məzar olduğunu bildirib.
O, "Report"a açıqlamasında ailəsi adından Prezident İlham Əliyevə və adiyyəti qurumlara təşəkkür edib:
"Biz düşünürdük ki, bəlkə də haradansa çıxıb gələcək. Ancaq 33 ildən sonra ailəmizdə qeyri-müəyyənliyə son qoyuldu. Bundan sonra baş çəkəcəyimiz bir məzar var".
E.Quliyev həmçinin mərhum qardaşının vətənpərvər insan olduğunu söyləyib:
"Əfqanıstanda döyüşlərdə iştirak etmişdi. Qarabağda müharibə başlayanda zabit kimi orduya yollandı. Qardaşımın 33 il axtarışı aparıldı və bu gün nəşinin qalıqları torpağa tapşırılacaq".
