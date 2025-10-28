İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəm

    Şəhid bacısı valideynlərinin itkin düşmüş övladlarının dəfn olunduğunu görmədən dünyadan köçmələrinə heyfsləndiyini bildirib.

    Bu gün Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında dəfn olunan Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Lətif Şahhüseynovun bacısı Mələk Şahhüseynova "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında həm qürurlu, həm də kədərli olduğunu bildirib.

    O, tezliklə bütün itkin-şəhidlərin taleyinə aydınlıq gətiriləcəyinə inandığını vurğulayıb:

    "Qardaşım 1992-ci ildə Xocavənddə gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Arzum budur ki, bütün itkin düşmüş şəhidlərin nəşi tapılıb ailələrinə təhvil verilsin, onların da gözləri yoldan yığılsın.

    Bir tərəfdən çox qürurluyam, digər tərəfdən isə kədərlənirəm. Heyfslənirəm ki, anamla atam bu günü görmədən dünyadan köçdülər. Burada itkin övladlarını gözləyən ağbirçək analar da var. Onlara səbir, güc və inam arzulayıram. İnanıram ki, tezliklə onların da duaları qəbul olacaq, övladlarının taleyinə aydınlıq gətiriləcək".

