    Səbinə Əliyeva Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 19:57
    Səbinə Əliyeva Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib

    Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva noyabrın 21-də Bakı şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, qəbul üçün müraciət etmiş şəxslərin hər biri Ombudsman tərəfindən fərdi qaydada qəbul edilib. Bir sıra məsələlərin yerində həlli ilə bağlı zəruri tədbirlər görülüb, araşdırma tələb edən digər məsələlərin isə mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həll olunması məqsədilə müvafiq dövlət qurumlarına müraciət ediləcəyi qeyd olunub.

    Qəbul zamanı vətəndaşlara hüquqi məsləhətlər verilib, Ombudsmana müraciət imkanları, o cümlədən Ombudsman Aparatında 24/7 rejimdə fəaliyyət göstərən 916 Çağrı Mərkəzi, elektron poçt ünvanları, rəsmi sosial şəbəkə hesabları barədə məlumat diqqətə çatdırılıb.

    Azərbaycan Bakı Ombudsman Səbinə Əliyeva

