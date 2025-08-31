"SDG Youth Forum II" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib
- 31 avqust, 2025
- 15:14
Bu gün "INNOLAND" İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzində "SDG Youth Forum II" layihəsinin açılış mərasimi baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin oxunması və şəhidlərimizin xatirəsinin yad olunması ilə ilə başlayıb.
Açılış panelində layihənin rəhbəri Nigar İsgəndərova çıxış edərək tədbirin mahiyyətini, tədbirdə qonaqları gözləyəcək panel müzakirələr barədə danışıb. Həmçinin ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müşaviri Rüstəm Həsənov, Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun Gənclər təşkilatları ilə iş şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Seyfur Hacımuradov, Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Anar Cəfərov, "INNOLAND" İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin direktoru Nicat Əmiraslanov və son olaraq, Dəstəkçi İcma Mərkəzinin rəhbəri və SDG Youth Community-nin eksperti Etibar Xıdırov çıxışlar edərək forumun açılışında iştirak ediblər.
Forum çərçivəsində ilk olaraq "Rəqəmsal İnkişaf Gündəliyi: İnnovasiya dövründə DİM-lər" mövzusunda panel keçiriləcək. Panelə Elm və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Mirlazım Dadaşov moderatorluq edəcək. Müzakirələrdə SABAH.HUB İnnovasiya Mərkəzinin nümayəndəsi Samir Qədirov, Bakı Dövlət Universitetinin təmsilçisi Nurlan Əhmədov, "Universal McCann Azerbaijan" Rəqəmsal Media Agentliyinin nümayəndəsi Tural Rəhimov və İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nümayəndəsi çıxış edərək rəqəmsal inkişafın DİM-lərə təsirini müzakirə edəcəklər.
Daha sonra "Rəqəmsal İnkişaf və idarəetmədə yeni yanaşmalar" mövzusunda ikinci panel təşkil olunacaq. Bu panelin moderatoru biznesin inkişafı üzrə ekspert Rəşid Bayramlı olacaq. Paneldə ERP sistemləri üzrə ekspert Aytən Vahidova, nəqliyyat üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin nümayəndəsi Seymur Əliyev və informasiya texnologiyalarının idarəedilməsi üzrə ekspert Sərxan Talıbzadə iştirak edərək rəqəmsal idarəetmədə tətbiq edilən müasir yanaşmaları təqdim edəcəklər.
Forum çərçivəsində komanda quruculuğu oyunu da təşkil olunacaq. Bu sessiyaya ESN Azərbaycanın Milli İdarə Heyətinin üzvü və kommunikasiya meneceri Hünər Alxanov moderatorluq edəcək. İştirakçılar həmçinin şəbəkələşmə fasiləsində müxtəlif təşkilatlarla əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edəcəklər.
Tədbir mükafatlandırma mərasimi və xatirə fotoları ilə başa çatacaq.
Qeyd edək ki, tədbirin məqsədi gənclərin şəbəkələşməsi, innovasiya və dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə bilik mübadiləsini təşviq etməkdir. Forum çərçivəsində açılış çıxışları, panel müzakirələri və komanda quruculuğu oyunları keçiriləcək. Forum iştirakçıları, dövlət qurumları və innovasiya mərkəzlərinin nümayəndələri bir araya gələrək yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə edəcəklər.