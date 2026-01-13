İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçirib

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:58
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçirib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev yanvarın 13-də vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib və qaldırılan məsələlərin müvafiq qaydada araşdırılacağı eləcə də qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll ediləcəyi diqqətə çatdırılıb.

    Komitə sədri deyib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürülür. Vətəndaşların müraciətləri əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub.

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi Rövşən Rzayev Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    16:48

    İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıb

    Region
    16:46

    "ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    16:46

    Beş il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq

    Sənaye
    16:45

    "Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunub

    Sağlamlıq
    16:39

    Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    16:39

    "Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:39

    Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    16:37

    Şirin su uğrunda mübarizə: qlobal risklər və Azərbaycanın reallığı - TƏHLİL

    Analitika
    16:37
    Foto

    Prezident Ağdərənin Çıldıran kəndində görülmüş işlərlə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti