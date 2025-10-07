İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:53
    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib və bildirilib ki, qaldırılan məsələlər müvafiq qaydada araşdırılacaq və qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll ediləcəkdir.

    Komitə sədri bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürülür.

    Vətəndaşların müraciətləri əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub.

    Qaçqınkom “Böyük Qayıdış”

    Son xəbərlər

    18:08

    Ticarət Palatası: Almaniya bankları Azərbaycanda daha çox layihəni maliyyələşdirməyə hazırdır

    Biznes
    18:06

    Lekornyunun istefası Fransaya 15 milyard avroya başa gələcək

    Digər ölkələr
    18:06

    Ərdoğanla Putin telefonla danışıb

    Region
    18:03

    Dövlət Yol Polisi sürücülərə və piyadalara müraciət edib

    Ekologiya
    18:01

    Ukrayna yığması Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl daha bir itki ilə üzləşib

    Futbol
    17:55

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın daha bir boksçusu finala yüksəlib

    Fərdi
    17:53
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    17:51

    Azərbaycan qılıncoynadanı: "Bütün qarşılaşmalarda sonadək mübarizə apardıq"

    Komanda
    17:50
    Foto

    Azərbaycan Əməliyyat Riskləri üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun konfransında iştirak edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti