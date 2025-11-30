Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli bütün ümidlərini Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələrə bağlayıblar - RƏY
Ramiz Mehdiyevin Əli Kərimli ilə səhnəarxası siyasi koordinasiya cəhdləri Azərbaycan siyasətində köhnə üsulların yenidən canlandırılmasıdır və bu yaxınlaşma açıq şəkildə göstərir ki, hər iki fiqur ölkənin milli maraqlarına və inkişafına deyil, öz şəxsi və qrup maraqlarına xidmət edən siyasi davranış sərgiləyir.
Bu fikirləri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vasif Qafarov deyib.
O qeyd edib ki, uzun illər dövlət idarəçiliyində mühüm mövqe tutmuş Ramiz Mehdiyevin radikal müxalifətlə yaxınlaşmaq xətti sözügedən şəxsi ambisiyaların davamı kimi görünür:
"Uzun illər ərzində xarici anti-Azərbaycan qüvvələrin əlində oyuncaq olan və onlar tərəfindən idarə edilən Əli Kərimli və onunla eyni mənsəbə qulluq edən digər "milli" satqınlar son beş ildə Azərbaycanın əldə etdiyi böyük tarixi qələbələrin heç birinə sevinməyiblər, əksinə, bu qələbələrə kölgə salmaq və xarici mərkəzlərin bu yöndə apardığı fəaliyyətlərə dəstək vermək üçün əllərindən gələni ediblər. Onların əsl siması Azərbaycan cəmiyyətinə məlumdur və cəmiyyət onları çoxdandır ki, tarixin zibilliyinə atıb. Cəmiyyətdən heç bir dəstək görməyən Əli Kərimli bütün ümidini indiyə qədər onu bəsləyən xarici anti-Azərbaycan qüvvələrə bağlayıb. Bu ümidlər də özünü doğrultmadığı üçün onun yeni hami axtarışları hər zaman davam edir".
Deputatın sözlərinə görə, özünün "xalq uğrunda mübarizə apardığını" iddia edən Əli Kərimlinin vaxtilə sərt tənqid etdiyi Ramiz Mehdiyev kimi bir şəxslə siyasi dil tapması onun ideoloji xəttinin nə qədər dəyişkən və situativ olduğunu bir daha göstərir:
"Bu proseslər fonunda cəmiyyətdə ən çox narahatlıq doğuran məqam siyasi manipulyasiyaların, xüsusilə də xarici təsirlərə açıq davranış modellərinin mövcud olmasıdır. Son illər regionun geosiyasi təlatümləri, böyük güclərin Qafqazda nüfuz savaşı aparması fonunda hər hansı siyasi qüvvənin bu cür təsirlərə uyğun siyasət nümayiş etdirməsi dövlət üçün risk hesab edilir. Bu səbəbdən radikal müxalifət daxilində dövlət maraqları ilə ziddiyyət təşkil edən davranışların mövcudluğu ictimaiyyət tərəfindən dəfələrlə tənqid olunub.
Məlumdur ki, Qafqaz regionu hazırkı mərhələdə həssas geosiyasi mühitdədir və bu mühitdə daxili siyasi qrupların hansı xarici mərkəzlərin təsirinə açıq olduğu məsələsi xüsusi diqqət tələb edir. Məhz dövlət təhlükəsizliyi təhdidlərinin artdığı bir dövrdə kənar təsirlərlə manipulyasiya edilə biləcək strukturların vaxtında zərərsizləşdirilməsi prioritet məsələlərdən biridir. Çünki hər hansı siyasi qüvvənin avantürist məqsədlər üçün istifadə edilməsi ölkənin stabilliyinə ciddi zərbə vura bilər".
"Bütün bunların kontekstində Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli arasında əlaqələrin araşdırılması, faktların obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi və dövlət təhlükəsizliyi üçün potensial risklərin aradan qaldırılması dövlətin üzərinə düşən əsas öhdəliklərdəndir", - deyə bildirən V. Qafarov sözlərini belə yekulaşdırıb:
"Cəmiyyət artıq çoxdan xarici anti-Azərbaycan qüvvələrin əlində oyuncaq olan "milli" satqınların Azərbaycanın dövlət maraqlarının əleyhinə apardıqları düşmən fəaliyyətlərdən, onların gizli planlarından, siyasi intriqalarından və radikal çağırışlarından yorulub. Dövlətin sabitlik və inkişaf xəttinə qarşı yönəlmiş hər hansı fəaliyyətin vaxtında neytrallaşdırılması isə həm milli maraqların, həm də ictimai təhlükəsizliyin qorunması üçün vacibdir. Hesab edirəm ki, bu gün heç bir zaman olmadığı qədər güclü və qüdrətli olan Azərbaycan onun milli və dövlət maraqlarına qarşı yönələn istənilən təhlükəni vaxtında dəf etmək iqtidarındadır və heç kim, o cümlədən Ramiz Mehdiyev, Əli Kərimli və onlar kimi xarici anti-Azərbaycan qüvvələrin maraqlarına xidmət edən hər bir şəxsin fəaliyyətinə hüquqi qiymət veriləcəkdir".