İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:01
    Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaş qəbulu keçirəcək
    Ramin Məmmədov

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaş qəbulu keçirəcək. 

    Dini qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, qəbul sentyabrın 15-də baş tutacaq.

    Qəbulda Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar və Siyəzən rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak edə bilərlər.

    Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, qəbul saat 11:00-da Şabran rayon Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Şabran şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 60 A) keçiriləcək.

    Qeyd edilib ki, qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar Quba-Xaçmaz regional bölməsinə (050) 689 07 26, (023) 336 22 70, [email protected], [email protected]) müraciət edə bilərlər. 

    Dini Qurumlar Ramin Məmmədov Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    11:06

    Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib

    Digər ölkələr
    11:05

    Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olub

    Elm və təhsil
    11:05

    Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    11:01

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    11:01

    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    10:58

    Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:57

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    10:55
    Foto

    "Bank Respublika" və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı irihəcmli kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    10:51

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti