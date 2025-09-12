Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaş qəbulu keçirəcək
12 sentyabr, 2025
10:01
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaş qəbulu keçirəcək.
Dini qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, qəbul sentyabrın 15-də baş tutacaq.
Qəbulda Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar və Siyəzən rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak edə bilərlər.
Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, qəbul saat 11:00-da Şabran rayon Heydər Əliyev Mərkəzində (ünvan: Şabran şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 60 A) keçiriləcək.
Qeyd edilib ki, qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar Quba-Xaçmaz regional bölməsinə (050) 689 07 26, (023) 336 22 70, [email protected], [email protected]) müraciət edə bilərlər.
