Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Böyük Ermənistan" nağılı Avropa masalarında yazılıb
- 14 yanvar, 2026
- 23:31
Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında veriliş hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, verilişdə Qafqaz Tarixi Mərkəzinin rəhbəri, tarixçi Rizvan Hüseynov "erməni dövlətçiliyi" anlayışı haqqında danışıb.
O bildirib ki, erməni "dövlətçiliyi" anlayışı tarixi fakt deyil, siyasi layihədir:
"25 illik yarımmüstəqillik "minillik dövlət" nağılına çevrilib. Roma və Parfiya arasında kimsəsiz ərazi erməni dövləti kimi təqdim olunub. Kilikya dövləti erməni dövləti yox, səlibçilərin forpostu idi. Səlib yürüşləri erməni tarixini yenidən yazıb. "Kilikya layihəsi" müsəlman türk dövlətlərinə qarşı rol oynayıb".
Onun sözlərinə görə, orta əsrlərdə real erməni dövləti axtarışı nəticəsiz qalıb və Avropa erməni kartını geosiyasi alətə çevirib:
"Avropa ermənilərdən istifadə edib. Roma papasının Osmanlı və Səfəvilərə qarşı gizli "erməni" planı vardı. "Böyük Ermənistan" nağılı Avropa masalarında yazılıb".
R. Hüseynov "Böyük" Tiqranın kimliyi və erməni tarixinin mərkəzinə yerləşdirilməsi, Baqratilər dövlətinin kimlərə məxsus olması və erməni adlandırılması, Vatikan sənədlərində erməni icmasına dair etiraflar, eləcə də erməni uşaqlarının ideoloji layihənin subyektinə çevrilməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.