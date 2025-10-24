"Qaçqınkom"un balansındakı qəsəbələrdə payız-qış mövsümünə hazırlıq müzakirə olunub
- 24 oktyabr, 2025
- 09:36
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin ("Qaçqınkom") kollegiya iclasında qurumun balansındakı qəsəbələrdə payız-qış mövsümünə hazırlıq müzakirə olunub.
Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yığıncaqda Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramının prioritet istiqamətləri üzrə tədbirlərin, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən salınan və bərpa olunan yaşayış məntəqələrinə qayıdışın təşkili və gedişi, məcburi köçkünlərə göstərilən kommunal xidmətlərin vəziyyəti, vahid aylıq müavinətin verilməsi, statusla bağlı sənədləşmə işlərinin təkmilləşdirilməsi, "Qaçqınkom"un Mənzil İstismar Departamentinin balansında olan qəsəbələrdə payız-qış mövsümünə hazırlıq və digər məsələlər müzakirəyə çıxarılıb.
Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev bildirib ki, məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıdışının təşkili üzrə müəyyənləşdirilən kompleks tədbirlərin ardıcıllıqla və vaxtında icra edilməsi təmin olunmalıdır.
Sonda kollegiyada müzakirə olunan məsələlər üzrə müvafiq qərarlar qəbul olunub və tapşırıqlar verilib.