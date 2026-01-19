Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 19 yanvar, 2026
- 15:21
Baş Prokurorluğun rəhbərliyi və kollektivi 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, prokurorluq əməkdaşları şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri qoyub, Azərbaycanın azadlığı uğrunda həlak olanların xatirəsini hörmət və ehtiramla yad edib.
