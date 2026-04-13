    Prezidentin yeni mətbuat katibi haqqında – ARAYIŞ

    Bu gün İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Prezidentin mətbuat katibi təyin edilən Orxan Rəcəb oğlu Səttarov bundan əvvəl Prezident Administrasiyasında müxtəlif vəzifələr tutub.

    "Report" xəbər verir ki, Orxan Səttarov 2019-cu ildən Prezident Administrasiyasında çalışaraq, Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin Xarici media ilə iş sektorunun müdiri vəzifəsini tutub.

    Prezidentin mətbuat katibi təyin edilənə qədər o, Administrasiyanın Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin müdir müavini vəzifəsini icra edib.

    Orxan Səttarov Prezidentin Mətbuat katibi

