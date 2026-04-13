Prezidentin yeni mətbuat katibi haqqında – ARAYIŞ
Daxili siyasət
- 13 aprel, 2026
- 17:49
Bu gün İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Prezidentin mətbuat katibi təyin edilən Orxan Rəcəb oğlu Səttarov bundan əvvəl Prezident Administrasiyasında müxtəlif vəzifələr tutub.
"Report" xəbər verir ki, Orxan Səttarov 2019-cu ildən Prezident Administrasiyasında çalışaraq, Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin Xarici media ilə iş sektorunun müdiri vəzifəsini tutub.
Prezidentin mətbuat katibi təyin edilənə qədər o, Administrasiyanın Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş və kommunikasiya şöbəsinin müdir müavini vəzifəsini icra edib.
Son xəbərlər
17:15
Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunubMaliyyə
17:14
Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıbDigər ölkələr
17:08
Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"Futbol
17:08
Foto
Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşübİqtisadiyyat
17:07
Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
17:04
Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
17:01
Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"Energetika
16:50
Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
16:47
Foto