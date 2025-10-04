Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işağldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
- 04 oktyabr, 2025
- 00:01
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində Cəbrayıl şəhərinin erməni işğalçılarından azad edilməsinin 5-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işağldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
