Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Джебраила
- 04 октября, 2025
- 00:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю годовщины освобождения Джебраила от армянской оккупации.
