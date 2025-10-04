Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Внутренняя политика
    04 октября, 2025
    • 00:03
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю годовщины освобождения Джебраила от армянской оккупации.

    Report представляет публикацию:

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Джебраила

    Лента новостей