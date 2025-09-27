Prezident İlham Əliyev Gəncə şəhər stadionunun açılışında iştirak edib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 27-də Gəncə şəhər stadionunun açılısında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısına stadion barədə məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ərazisi 10 hektardan çox olan stadionun tamaşaçı tutumu 15 min 343 nəfərdir. Ərazidə AFFA tərəfindən köməkçi məşq meydançaları və futbol akademiyasının binası tikilib. Stadionda futbolçular üçün soyunub-geyinmə, konfrans, tibb, hakimlər, texniki heyət üçün otaqlar və digər zəruri sahələr yaradılıb.

    UEFA-nın 4-cü kateqoriya standartlarına uyğun inşa edilən arena müasir işıqlandırma, səs, yayım, internet, təhlükəsizlik sistemləri ilə təchiz olunub.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev 2023-cü oktyabrında stadionun tikintisi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Onun təməli isə ötən ilin aprelində dövlətimizin başçısı tərəfindən qoyulub. Bu ilin avqustunda Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva stadionda aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar.

    Ильхам Алиев принял участие в открытии городского стадиона в Гяндже
    Foto
    President Ilham Aliyev attends inauguration of Ganja City Stadium

