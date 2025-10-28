Azərbaycan Prezidenti: Bugünkü reallıq, bugünkü gün ədalətin təntənəsidir
Daxili siyasət
- 28 oktyabr, 2025
- 17:48
Bugünkü reallıq, bugünkü gün, o cümlədən ədalətin təntənəsidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində sakinlərlə görüşündə bildirib.
Ədalətə inanmaq və onu təmin etmək lazım olduğunu söyləyən dövlət başçısı vurğulayıb: "Bax, bizim xalqımız həm ədalətə inanıb, həm də onu təmin edib. Bu torpaqların sahibləri bizik. Düşməni öz torpaqlarımızdan qovmuşuq və bu gün gözəl həyat qururuq".
