Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 17:53
Сегодняшняя реальность, сегодняшний день - это в том числе и торжество справедливости.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.
Отметив, что надо верить в справедливость и обеспечивать ее, глава государства подчеркнул: "Наш народ верил в справедливость и добился ее. Хозяевами этих земель являемся мы. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь".
