    Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 17:53
    Сегодняшняя реальность, сегодняшний день - это в том числе и торжество справедливости.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями села Хоровлу Джебраильского района.

    Отметив, что надо верить в справедливость и обеспечивать ее, глава государства подчеркнул: "Наш народ верил в справедливость и добился ее. Хозяевами этих земель являемся мы. Мы изгнали врага с наших земель и сегодня строим прекрасную жизнь".

    Ильхам Алиев село Хоровлу встреча с жителями
    Azərbaycan Prezidenti: Bugünkü reallıq, bugünkü gün ədalətin təntənəsidir
    President Ilham Aliyev: Today's reality is a celebration of justice

