    Prezident: Əminəm ki, Azərbaycan alimləri bundan sonra da ölkəmizin uğurlu inkişafına öz töhfələrini verəcəklər

    Daxili siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:46
    Əminəm ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan alimləri bundan sonra da ölkəmizin uğurlu inkişafına öz töhfələrini verəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı söyləyib.

    Dövlət başçısı bildirib: "Akademiya 80 il ərzində böyük yol keçmişdir, Azərbaycanda elmin inkişafında aparıcı rol oynamışdır".

    Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджанские ученые и впредь будут вносить вклад в развитие нашей страны
    President: I am confident that Azerbaijani scientists will continue to contribute to the successful development of our country

