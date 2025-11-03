Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внутренняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 13:50
    Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджанские ученые и впредь будут вносить вклад в развитие нашей страны

    Уверен, что Национальная Академия наук Азербайджана, азербайджанские ученые и впредь будут вносить свой вклад в успешное развитие нашей страны.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

    "За 80 лет Академия прошла большой путь, она, можно сказать, сыграла ведущую роль в развитии науки в Азербайджане", - отметил глава государства.

    Prezident: Əminəm ki, Azərbaycan alimləri bundan sonra da ölkəmizin uğurlu inkişafına öz töhfələrini verəcəklər
    President: I am confident that Azerbaijani scientists will continue to contribute to the successful development of our country

