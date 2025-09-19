Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının ikinci ildönümü yad edilib
Daxili siyasət
- 19 sentyabr, 2025
- 15:40
Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Polis Akademiyasında antiterror əməliyyatlarının tarixinə dair tədbirlər - dərs, mühazirə təşkil olunub.
Bu barədə "Report"a DİN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, "Suverenliyin bərpası – antiterror qəhrəmanlığı" mövzusunda keçirilən tədbirdə akademiyanın kursantları və nazirliyin əməkdaşları iştirak ediblər.
Mühazirə zamanı onlara antiterror əməliyyatlarında şəhid olan polislər və hərbi qulluqçular haqqında məlumat verilib.
Son xəbərlər
15:51
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
15:48
Rumıniyada təlim-məşq toplanışı keçən "Neftçi" Vətənə qayıdıbKomanda
15:46
"Turan Tovuz"un futbolçusu: "100-cü oyunuma çatmağımla bağlı hədiyyə alanda şokda idim"Futbol
15:46
Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcəkXarici siyasət
15:45
Foto
Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıbTurizm
15:42
ATƏT-in Gürcüstanın Dostları Qrupu ölkənin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat yayıbRegion
15:42
Hicran Hüseynova: Bəzi qanunları insanların çoxu dərk etmirMilli Məclis
15:41
Foto
Salyanda şəhidlərdən bəhs edən kitabın təqdimatı olubDaxili siyasət
15:40
Foto