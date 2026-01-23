2025-ci ildə beynəlxalq axtarışa verilən 122 şəxsin yeri müəyyən olunub
Daxili siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 14:43
2025-ci ildə beynəlxalq axtarışa verilən 122 şəxsin yeri müəyyən olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 2025-ci ilin yekunlarına dair kollegiya iclasında bildirilib.
Məlumata görə, İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verilən 82 şəxsin və bu təşkilata üzv ölkələr tərəfindən axtarılan 40 nəfərin yeri müəyyən olunub.
