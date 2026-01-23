İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    2025-ci ildə beynəlxalq axtarışa verilən 122 şəxsin yeri müəyyən olunub

    Daxili siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:43
    2025-ci ildə beynəlxalq axtarışa verilən 122 şəxsin yeri müəyyən olunub

    2025-ci ildə beynəlxalq axtarışa verilən 122 şəxsin yeri müəyyən olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 2025-ci ilin yekunlarına dair kollegiya iclasında bildirilib.

    Məlumata görə, İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu vasitəsilə beynəlxalq axtarışa verilən 82 şəxsin və bu təşkilata üzv ölkələr tərəfindən axtarılan 40 nəfərin yeri müəyyən olunub.

    Daxili İşlər Nazirliyi Kollegiya iclası interpol

