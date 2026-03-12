İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Fevralda 6 000-ə yaxın əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşama icazəsi ilə bağlı müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 14:36
    Fevralda 6 000-ə yaxın əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşama icazəsi ilə bağlı müraciət edib

    Ötən ay 5875 əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşama icazəsinin alınması (uzadılması) ilə bağlı müraciət edib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fevral ayında DMX-yə daimi yaşama icazəsinin alınması (uzadılması) ilə bağlı 481 müraciət daxil olub.

    Eyni zamanda müvafiq dövr ərzində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycanda haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün işəgötürənlər tərəfindən iş icazəsinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı 849 müraciət daxil olub.

    Bundan başqa, dövlət qurumu 2026-cı ilin fevral ayında miqrasiya qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı ümumilikdə 1572 qərar qəbul edib.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX)
    В феврале около 6 тыс. иностранцев запросили временный ВНЖ в Азербайджане

    Son xəbərlər

    15:37
    Foto

    Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin "Komanda-Qərargah" təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:36

    İsrail Ordusu Beyrutda SEPAH komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    15:28

    Zelenski ABŞ-dan dronların birgə istehsalı üzrə sazişin təsdiqini gözləyir

    Digər ölkələr
    15:25
    Foto

    Rəşad İsmayılov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Ekologiya
    15:23

    Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycandan ilk ixtira və iddia sənədini qeydiyyata alıb

    Elm və təhsil
    15:21
    Foto

    İrana humanitar yardım aparan Rusiya təyyarəsi Lənkəranda eniş edib

    Region
    15:20

    Rəhim Səfəvi: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı martın 21-dək başa çata bilər

    Region
    15:19

    Peskov: "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin reallaşmasına ümidliyik

    Region
    15:15

    QHT Agentliyi və Qarabağ Dirçəliş Fondunun birgə keçirdiyi qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti