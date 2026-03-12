В феврале около 6 тыс. иностранцев запросили временный ВНЖ в Азербайджане

В Государственную миграционную службу поступили обращения от 5875 иностранцев за получением (продлением) разрешения на временное проживание в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ГМС.

Отмечается, что в феврале в ГМС поступило 481 обращение, связанное с получением (продлением) разрешения на постоянное проживание.

За соответствующий период от работодателей поступило 849 обращений, связанных с получением и продлением срока действия разрешения на работу для занятия иностранцами и лицами без гражданства оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджана.

В течение февраля 2026 года ГМС было принято в общей сложности 1572 решения в связи с нарушением миграционного законодательства.