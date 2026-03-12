В феврале около 6 тыс. иностранцев запросили временный ВНЖ в Азербайджане
Внутренняя политика
- 12 марта, 2026
- 14:45
В Государственную миграционную службу поступили обращения от 5875 иностранцев за получением (продлением) разрешения на временное проживание в Азербайджане.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ГМС.
Отмечается, что в феврале в ГМС поступило 481 обращение, связанное с получением (продлением) разрешения на постоянное проживание.
За соответствующий период от работодателей поступило 849 обращений, связанных с получением и продлением срока действия разрешения на работу для занятия иностранцами и лицами без гражданства оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджана.
В течение февраля 2026 года ГМС было принято в общей сложности 1572 решения в связи с нарушением миграционного законодательства.
Последние новости
15:24
Самолет МЧС России с гумпомощью для Ирана приземлился в ЛянкяранеДругие
15:21
Кобахидзе: Грузия увеличит пошлину на ввоз автомобилей старше 6 лет вместо запрета их импортаВ регионе
15:12
Рахим Сафави: Операция США и Израиля против Ирана может завершиться до 21 мартаВ регионе
15:08
ГЭЦ объявил результаты экзамена в магистратуруНаука и образование
15:04
Азербайджан будет сотрудничать с ОАЭ в области обмена правительственным опытомВнешняя политика
14:58
Anglo Asian Mining произвела более 1 млн унций в золотом эквиваленте на рудниках в АзербайджанеПромышленность
14:51
В Азербайджан в феврале реадмиссирован 41 человекВнутренняя политика
14:45
В феврале около 6 тыс. иностранцев запросили временный ВНЖ в АзербайджанеВнутренняя политика
14:44