İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Ombudsman: Sülh müqaviləsinin imzalanması insan hüquqlarının təmini baxımından önəmlidir

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 18:12
    Ombudsman: Sülh müqaviləsinin imzalanması insan hüquqlarının təmini baxımından önəmlidir

    Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr edilmiş onlayn konfrans keçirilib.

    Bu barədə "Report"a İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin Aparatından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ombudsman Səbinə Əliyeva konfransda çıxışı zamanı 44 günlük Vətən müharibəsinin müasir Azərbaycan tarixində xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmətlə anıb.

    Ermənistan və Azərbaycan arasında uzun illər davam etmiş münaqişənin ağır nəticələrinə toxunan Ombudsman 2020-ci il 27 sentyabrda Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozmaqla genişmiqyaslı hücuma başladığını, Azərbaycanın BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə əsasən özünümüdafiə hüququnu həyata keçirərək əks-hücum əməliyyatına başladığını, nəticədə işğal altında olan torpaqların azad edilməsini tələb edən BMT qətnamələrinin də yerinə yetirildiyini bildirib.

    S.Əliyeva bildirib ki, Vətən müharibəsinin başlandığı gündən etibarən, eləcə də postmüharibə dövründə ümumilikdə Ombudsman tərəfindən insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlara 18 hesabat, 29 bəyanat, 82 müraciət göndərilib.

    Yekunda Ombudsman insan hüquqlarının təmini və müdafiəsi baxımından sülhün əvəzsiz rolunu qeyd edərək iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının bütün regionda davamlı sülh və birgə yaşayışın təmininə, gələcək nəsillər üçün təhlükəsiz, nifrət və dözümsüzlüyün olmadığı bir mühitin formalaşmasına şərait yaradacağına inanımını ifadə edib.

    Ombudsman Səbinə Əliyeva SÜLH
    Омбудсмен: Мир на Южном Кавказе создаст безопасную среду для будущих поколений

    Son xəbərlər

    19:18

    Azərbaycan Tacikistan ilə statistika sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Maliyyə
    19:18

    Azərbaycanda III keçirilən MDB Oyunlarında təşkilatçılıq çox yaxşıdır

    Fərdi
    19:15
    Foto

    Azərbaycanla Tacikistan statistika sahəsində əməkdaşlıq edəcək

    Daxili siyasət
    19:13

    Xaçmazda minik avtomobili çaya aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:10

    Bakıda Çex Respublikasının Dövlətçilik Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub

    Xarici siyasət
    19:07

    İmişlidə toyda zəhərlənənlərin sayı artıb, vəziyyəti ağır olanlar KTM-ə təxliyə edilib

    Hadisə
    19:04
    Foto

    Azərbaycan və Keniya parlamentariləri əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Daxili siyasət
    19:01
    Foto

    Vətən müharibəsində iştirak etmiş ANAMA əməkdaşları ilə görüş keçirilib

    Daxili siyasət
    18:58

    ABŞ maliyyə nəhəngləri ilə tərəfdaşlıq Azərbaycanın qlobal inteqrasiyasını gücləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti