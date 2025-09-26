Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 18:48
    Омбудсмен: Мир на Южном Кавказе создаст безопасную среду для будущих поколений

    По инициативе посольства Азербайджана в Венгрии состоялась онлайн-конференция, посвященная 27 сентября – Дню памяти.

    Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

    На конференции выступили посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде, омбудсмен Сабина Алиева, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Венгрия Али Гусейнли и руководитель группы дружбы с Азербайджаном в Национальной ассамблее Венгрии Аттила Тилки.

    Сабина Алиева отметила, что с начала Отечественной войны, а также в постконфликтный период она направила в организации по правам человека в общей сложности 18 отчетов, 29 заявлений, 82 обращения.

    Омбудсмен выразила уверенность в том, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создаст условия для устойчивого мира и мирного сосуществования во всем регионе, формирования безопасной среды для будущих поколений, свободной от ненависти и нетерпимости.

    Ombudsman: Sülh müqaviləsinin imzalanması insan hüquqlarının təmini baxımından önəmlidir

