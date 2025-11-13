İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:36
    Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Xocalı rayonuna yola salınan növbəti köç karvanı Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib.

    "Report"un Xocalıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu kəndlərə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, bu köçlə Daşbulaq kəndinə qayıdan ailələrin sayı 30-a (122 nəfər), Badaraya köçürülən ailələrin sayı isə 37-yə (136 nəfər) çatıb.

    Xocalı rayonuna yola salınan növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badara kəndlərinə çatıb.

    "Report"un Xocalıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, Daşbulaq və Badara kəndlərinə köçürülən ailələr ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu mərhələdə Daşbulağa 9 ailə (31 nəfər), Badaraya isə 6 ailə (19 nəfər) köçürülüb.

    "Böyük Qayıdış" Xocalı rayonu Daşbulaq kəndi köç
    Foto
    Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и Бадара

    Son xəbərlər

    13:39

    Ramin Məmmədov ABŞ-nin İsa Məsihin Sonuncu Gün Müqəddəsləri Kilsəsinin Bakı ofisinin açılmasına münasibət bildirib

    Din
    13:38

    QMİ sədri: Azərbaycan dinlərarası münasibətlərin səmimi və mehriban olmasına çalışır

    Din
    13:36
    Foto

    Növbəti köç karvanları Daşbulaq və Badaraya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:35

    Deputat: "Kəndlilərin çoxu torpağını suvarmaq üçün su tapmır"

    ASK
    13:28
    Foto

    PA rəhbəri Naxçıvanda Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsini ictimaiyyətə təqdim edib

    Daxili siyasət
    13:25

    Azərbaycan Özbəkistandakı biznes forumda 30 şirkətlə təmsil olunub

    Biznes
    13:25

    Azərbaycan millisinin UEFA İnkişaf Turniri üçün heyəti və oyunlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    13:24

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 9 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    13:22

    Daşbulaq sakini: Bir vaxtlar atəş səsləri gələn kəndimizdə indi körpə gülüşləri eşidilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti