Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и Бадара
Внутренняя политика
- 13 ноября, 2025
- 13:29
Очередные группы бывших вынужденных переселенцев, возвращающиеся в Ходжалинский район, прибыли в села Дашбулаг и Бадара.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на этом этапе в Дашбулаг прибыли 9 семей (31 человек), в Бадару - 6 семей (19 человек).
