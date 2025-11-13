Очередные группы бывших вынужденных переселенцев прибыли в села Дашбулаг и Бадара

Очередные группы бывших вынужденных переселенцев, возвращающиеся в Ходжалинский район, прибыли в села Дашбулаг и Бадара.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на этом этапе в Дашбулаг прибыли 9 семей (31 человек), в Бадару - 6 семей (19 человек).