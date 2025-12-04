İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyır

    Daxili siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 11:33
    Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyır

    Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinin müdir müavini Ülviyyə Axundova "Konstitusiya və Suverenlik ili"nə həsr olunmuş "Azərbaycan Könüllülük Həftəsi 2025" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    O bildirib ki, təmsil etdiyi qurum həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə könüllüləri müxtəlif təşəbbüslərlə dəstəkləyir:

    "Bugünkü tədbirdə 3 min 500-dən artıq könüllünün iştirakı göstərir ki, bu sahəyə maraq böyükür. Könüllülərin sayı ildən-ilə çoxalacaq və onların cəmiyyətə verdiyi töhfələr daha da böyüyəcək".

