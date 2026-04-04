Əli Əsədov leysan yağışların vurduğu zərərlə bağlı tapşırıqlar verib
- 04 aprel, 2026
- 15:04
Azərbaycan Baş naziri Əli Əsədovun sədriliyi ilə bir sıra mərkəzi, şəhər və rayon hakimiyyət orqanlarının rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Müşavirədə martın 26-28-də Respublikanın leysan yağışları və sel sularının ən kəskin ziyan vurduğu bir sıra şəhər və rayonlarında nəticələrin aradan qaldırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Həmçinin aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.
