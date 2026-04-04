Али Асадов провел совещание по ликвидации последствий дождей и селей
Внутренняя политика
- 04 апреля, 2026
- 15:19
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел совещание по ликвидации последствий сильных дождей и селевых потоков, затронувших ряд регионов страны.
Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, в заседании приняли участие руководители ряда центральных, городских и районных органов исполнительной власти.
На совещании были обсуждены вопросы, связанные с устранением последствий интенсивных осадков и селевых потоков, произошедших 26–28 марта и наиболее серьезно затронувших ряд городов и районов.
По итогам обсуждений соответствующим центральным и местным органам исполнительной власти даны необходимые поручения.
