Naxçıvan Dövlət Universitetində Kamal Abdullanın 75 illik yubileyi qeyd olunub
- 03 dekabr, 2025
- 10:13
Naxçıvan Dövlət Universitetində filologiya elmləri doktoru, professor Kamal Mehdi oğlu Abdullayevin anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş yubiley konfransı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, görkəmli alim, Azərbaycan Respublikasının Xalq yazıçı, ədəbiyyatşünas və ictimai xadimin Azərbaycan elminə və təhsilinə verdiyi töhfələrin geniş işıqlandırıldığı tədbir elmi-ədəbi ictimaiyyət tərəfindən mühüm hadisə kimi dəyərləndirilib.
Konfransı giriş sözü ilə açan universitetin rektoru Elbrus İsayev yubilyarı təbrik edərək onun elmi fəaliyyəti, dilçilik sahəsində apardığı tədqiqatlar və ədəbiyyatşünaslığa verdiyi əhəmiyyətli töhfələr haqqında danışıb. Qeyd olunub ki, Kamal Abdulla yalnız görkəmli yazıçı və dövlət xadimi kimi deyil, eyni zamanda ali təhsil sahəsində uzun illərdir yorulmadan çalışan təhsil təşkilatçısı kimi də tanınır. Rektor professor Kamal Abdullaya Naxçıvan Dövlət Universitetinin "Fəxri fərmanı"nı və rəsm əsəri təqdim edib.
Tarix-filologiya fakültəsinin dekanı Arif Ağalarovun moderatorluğu ilə davam edən tədbirdə yerli və xarici universitetlərin alimləri məruzələrlə çıxış ediblər.
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri, professor İsmayıl Hacıyev Kamal Abdullanın dilçilik sahəsində qoyduğu elmi irsdən bəhs edərək onu yubiley münasibətilə təbrik edib.
Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru, AMEA-nın həqiqi üzvü Muxtar İmanov "Kamal Abdullanın dilçilik və ədəbiyyat sahəsində tədqiqatları" mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək alimin elmi irsinin milli filologiyanın inkişafındakı rolunu vurğulayıb.
Ruminiyanın Yaşi Universitetinin professoru Ludmila Bejenaru isə "Kamal Abdulla dünya ədəbiyyatında" mövzusunda çıxışında alimin beynəlxalq elmi-ədəbi mühitdə tanınmasından və onun elmi fəaliyyətinə həsr etdiyi müəllifi olduğu kitabdan danışıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadigar yazıçının şeirlərindən söz açaraq onların poetik dəyərini vurğulayıb, yubilyara özünün müəllifi olduğu poemasını hədiyyə edib.
Digər məruzəçilər Akşin Bağırov "Kamal Abdullanın Azərbaycan təhsilindəki rolu", dosent İman Cəfərov "Kamal Abdullanın yazıçı, alim, ictimai xadim kimi fəaliyyət istiqamətləri", dosent Əli Həşimov isə "Kamal Abdulla yaradıcılığında Dədə Qorqud araşdırmaları" mövzularında çıxış ediblər.
Konfrans boyu Kamal Abdullanın elmi və bədii irsinin zənginliyi, Azərbaycan dilçiliyi, ədəbiyyatı və təhsil sistemindəki əhəmiyyətli rolu xüsusi vurğulanıb.
Tədbirin sonunda dosent Gülxarə Əhmədova "Kamal Abdulla dramaturiyası və teatr dili" mövzusunda məlumat verib və universitetin "Teatr və mədəniyyətşünaslıq "kafedrasının müəllimi,rejissor Nurbəniz Niftəliyevanın aktyor sənəti ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbələri ilə hazırladığı yazıçı-dramaturq Kamal Abdullanın "Hərdən mənə mələk də deyirlər"eyni adlı tamaşası Tələbə Teatr Studiyasının səhnəsində nümayiş olunub.
Göstərilən diqqət və ehtirama görə minnətdarlığını bildirən akademik tədbiri özünün "Soldu nar çiçəkləri" şeiri ilə yekunlaşdırıb. Daha sonra iştirakçılar tərəfindən ictimai xadimə gül dəstələri və hədiyyələr təqdim edilib, xatirə şəkli çəkdirilib.