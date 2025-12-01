Naxçıvan Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib
Daxili siyasət
- 01 dekabr, 2025
- 16:22
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı qərar Ali Məclisin dekabrın 1-də keçirilmiş iclasında qəbul olunub.
Məlumata görə, iclasda muxtar respublikanın 2023-cü il 1 avqust tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsi"ndə dəyişiklik edilməsi haqqında" məsələyə baxılıb. Müzakirələrdən sonra təklif səsə qoyularaq qəbul edilib.
İclasda daha sonra müvafiq təqdimat əsasında Samiq Asəf oğlu Sadıxovun Naxçıvan MR səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında qərar qəbul olunub.
Son xəbərlər
16:57
Ermənistanda icma rəhbərinin qətlində təqsirləndirilən şəxsin həbs müddəti uzadılıbRegion
16:51
BMTM "Klinqendal"ın hazırladığı siyasi icmala münasibət bildiribXarici siyasət
16:48
Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki sonuncu matçında uduzubFutbol
16:45
Əmək şəraiti ağır olan işçilər erkən pensiya hüququ qazana bilərSosial müdafiə
16:43
Bakıda 31 nömrəli marşrutda istismar olunan bütün avtobuslar yenilənirİnfrastruktur
16:35
Azərbaycan klubunun baş məşqçisi: "Komandaların əksəriyyətinin səviyyəsi bərabərdir"Komanda
16:35
Erməni general beynəlxalq axtarışa verilibRegion
16:34
Şri-Lankada "Ditva" qasırğası nəticəsində 355 nəfər ölübDigər ölkələr
16:31