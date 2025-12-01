İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Naxçıvan Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:22
    Naxçıvan Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı qərar Ali Məclisin dekabrın 1-də keçirilmiş iclasında qəbul olunub.

    Məlumata görə, iclasda muxtar respublikanın 2023-cü il 1 avqust tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Daxili Nizamnaməsi"ndə dəyişiklik edilməsi haqqında" məsələyə baxılıb. Müzakirələrdən sonra təklif səsə qoyularaq qəbul edilib.

    İclasda daha sonra müvafiq təqdimat əsasında Samiq Asəf oğlu Sadıxovun Naxçıvan MR səhiyyə naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında qərar qəbul olunub.

    Naxçıvan Səhiyyə naziri Ali Məclis qərar

