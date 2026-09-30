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    Naxçıvan Ali Məclisinin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiq edilib

    Daxili siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:38
    Naxçıvan Ali Məclisinin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiq edilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin 2026-cı il payız sessiyasının ilk plenar iclası keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sentyabrın 30-da baş tutan iclasa Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov sədrlik edib.

    İclasın gündəliyinə uyğun olaraq, aparılan müzakirələrdən sonra "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqında" qərar səsə qoyularaq qəbul edilib.

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