Naxçıvan Ali Məclisinin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiq edilib
Daxili siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 16:38
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Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin 2026-cı il payız sessiyasının ilk plenar iclası keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, sentyabrın 30-da baş tutan iclasa Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov sədrlik edib.
İclasın gündəliyinə uyğun olaraq, aparılan müzakirələrdən sonra "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı haqqında" qərar səsə qoyularaq qəbul edilib.
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