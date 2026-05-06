İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Mingəçevir sakini: WUF13-ün şəhərimizdə keçirilməsi olduqca maraqlı və sevindirici haldır

    Daxili siyasət
    • 06 may, 2026
    • 20:27
    Mingəçevir sakini: WUF13-ün şəhərimizdə keçirilməsi olduqca maraqlı və sevindirici haldır

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyasının (WUF13) Mingəçevirdə keçirilməsi olduqca maraqlı və sevindirici haldır.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında Mingəçevir səhər sakini Aydan Əhmədzadə deyib.

    Onun sözlərinə görə, WUF13 haqqında sakinlərin məlumatlandırılması məqsədilə mayın 6-da Mingəçevirdə keçirilən "WUF13 Festivalı"nda xeyli sayda gənc iştirak edir:

    "Belə bir tədbirin bölgədə təşkil olunması diqqətimizi çəkdi. Festival çərçivəsində müxtəlif əyləncəli oyunlar təşkil edilmişdi və bu oyunlar xüsusilə gənclər üçün çox maraqlı idi. Eyni zamanda, fotosessiya üçün xüsusi və kreativ məkanlar qurulmuşdu ki, bu da iştirakçılara xoş anlar yaşamağa imkan verdi. Biz də gənclər olaraq həm bu oyunlarda iştirak etdik, həm maraqlı şəkillər çəkdirdik. Həmçinin müxtəlif hədiyyələr qazandıq. Ümumilikdə təəssüratlarımız çox yüksəkdir".

    A.Əhmədzadə Mingəçevirdə şəhərsalma ilə bağlı daha çox yeniliklər görmək istədiyini vurğulayıb:

    "Mingəçevir "Gənclər şəhəri" kimi tanınır. Belə bir festivalın məhz bu şəhərdə keçirilməsi bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ümumiyyətlə, Mingəçevir müasir şəhərdir və biz istəyərdik ki, burada şəhərsalma ilə bağlı daha çox yeniliklər həyata keçirilsin. Xüsusilə də şəhərin Kür çayı sahilində yerləşməsini nəzərə alaraq, arzu edərdik ki, gələcəkdə həmin ərazilərdə yeni layihələr və inkişaf yönümlü təşəbbüslər daha da genişləndirilsin".

    Şəhər sakini Səbinə Quliyeva da "Report"a açıqlamasında festivalın onda xoş təəssürat yaratdığını qeyd edib.

    "Burada əsasən gənclər və uşaqlar üçün müxtəlif əyləncələrin təşkil olunduğunu görürəm və bu da tədbiri daha maraqlı edir. Bu festivala gəlməkdə əsas məqsədim məlumatlanmaqdır. Xüsusilə şəhərsalma forumu çərçivəsində Mingəçevir üçün hansı yeni layihələrin nəzərdə tutulduğunu öyrənmək istəyirəm. Bu cür yeniliklər haqqında məlumat əldə etmək bizim üçün çox maraqlı və xoşdur".

    Daha bir müsahib Əlizamin Səfərov "Report"a bildirib ki, bu festivalda iştirak etmək onun üçün çox xoşdur və bir tələbə üçün bu, gündəlik rejimdən fərqli bir dəyişiklikdir:

    "Adətən dərs və ev arasında vaxt keçiririk, amma belə festivalların Mingəçevir şəhərində təşkil olunması bizi həqiqətən sevindirir. Burada həm yeni məlumatlar öyrənirik, həm də vaxtımızı səmərəli və maraqlı keçiririk. Qeyd etmək istərdim ki, təkcə paytaxtda deyil, regionlarda da bu cür tədbirlərin və festivalların keçirilməsi biz gənclər üçün çox önəmlidir. Bu, bizə xoş təəssüratlar bəxş edir və sosial baxımdan daha aktiv olmağımıza imkan yaradır".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) WUF13 Mingəçevir

    Son xəbərlər

    00:07

    ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıb

    Digər ölkələr
    23:55

    İsrail Livanda "Radvan" xüsusi bölməsinin komandirini öldürüb

    Digər ölkələr
    23:37

    Tramp: İran nüvə silahı əldə etmək səylərindən imtina etməyə razılaşıb

    Region
    23:21

    Türkiyədə oğurluq edən 10 yaşlı uşağın daha 92 cinayəti ortaya çıxıb

    Region
    23:04
    Foto

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": 16 oğlan boksçumuz finalda mübarizə aparacaq

    Komanda
    22:51

    Sarkozi şərti azadlığa buraxılıb

    Digər ölkələr
    22:44

    Ayxan Hacızadə: Jan Noel Baronun Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik

    Xarici siyasət
    22:44
    Foto

    Mingəçevirdə keçirilən WUF13 Festivalı ictimai proqramla yekunlaşıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    22:29

    İran BMT ölkələrinə Hörmüz boğazı ilə bağlı çağırış edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti