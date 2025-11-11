İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Kəmaləddin Heydərov Türkiyənin daxili işlər nazirinə başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 18:58
    Kəmaləddin Heydərov Türkiyənin daxili işlər nazirinə başsağlığı verib

    Fövqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Azərbaycandan Türkiyəyə yola düşən Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus C130 hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində hərbçilərin həlak olması ilə əlaqədar qardaş ölkənin daxili işlər naziri Əli Yerlikayaya zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazir hərbi qulluqçuların həlak olması ilə əlaqədar başsağlığını çatdırıb, yaxınlarına Allahdan səbr dilədiyini bildirib.

    Dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə qüvvələrinin Gürcüstanla sərhəddə tam hazır vəziyyətdə gözlədiyini diqqətə çatdıran nazir K.Heydərov, faciə ilə əlaqədar Gürcüstanın daxili işlər naziri Gela Geladze ilə telefonla danışaraq vəziyyəti müzakirə etdiklərini bildirib. Qeyd edib ki, gürcü nazir hər hansı ehtiyac yaranacağı halda axtarış-xilasetmə əməliyyatlarına Azərbaycan FHN-in qüvvələrinin dərhal qoşulması üçün müraciət ediləcəyini bildirib.

    Türkiyəli nazir Ə.Yerlikaya göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan dövlətinə təşəkkür edib.

    Qeyd edək ki, müvafiq qurumlar arasında təmaslar davam etdirilir.

    Təyyarə qəzası Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyi Türkiyə
    Камаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

    Son xəbərlər

    19:04

    Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olub

    Xarici siyasət
    18:58

    Kəmaləddin Heydərov Türkiyənin daxili işlər nazirinə başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    18:57

    Gürcüstanın daxili işlər naziri təyyarənin qəzaya uğradığı ərazidədir

    Region
    18:53

    Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları təyyarə qəzası barədə müzakirə aparıblar

    Region
    18:39

    Ermənistan və Danimarka əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıblar

    Region
    18:34

    Nümayəndəlik: Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuq

    Xarici siyasət
    18:32

    Azərbaycan FHN ehtiyac yaranacağı halda Gürcüstanda xilasetmə əməliyyatlarına cəlb ediləcək

    Daxili siyasət
    18:24

    Qəzaya uğrayan Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin göyərtəsində 20 hərbçi olub

    Xarici siyasət
    18:14

    Dövlət Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyə bütün qaranlıq ssenariləri birlikdə pozacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti