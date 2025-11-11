Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Камаледдин Гейдаров выразил соболезнования министру внутренних дел Турции

    Внутренняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 19:00
    Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Камаледдин Гейдаров, позвонил министру внутренних дел Турции Али Йерликая в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военного транспортного самолета C-130 Военно-воздушных сил Турции на территории Грузии.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    Министр выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих, передал слова сочувствия их родным и пожелал терпения.

    Камаледдин Гейдаров отметил, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана находятся в полной готовности на азербайджано-грузинской границе. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с министром внутренних дел Грузии Гела Геладзе, который заявил, что в случае необходимости к поисково-спасательной операции будут незамедлительно привлечены подразделения МЧС Азербайджана.

    Министр внутренних дел Турции Али Йерликая поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную поддержку.

    Отмечается, что контакты между соответствующими структурами продолжаются.

    Лента новостей