    Kəlbəcər sakini: Həmişə torpaqlarımızın həsrətində olmuşuq

    Daxili siyasət
    • 26 noyabr, 2025
    • 06:47
    Kəlbəcər sakini: Həmişə torpaqlarımızın həsrətində olmuşuq

    1992-ci ildə ermənilər körpə uşaqlarla bizi qovdular. Bakıda, Gəncədə yaşadıq. Şükür ki, yerimiz-yurdumuz işğaldan azad edildi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu növbəti karvanla Kəlbəcər şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Səmayə Ağalarova jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, hər zaman işğaldakı torpaqların həsrətində olub:

    "Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, prezidentimizə, qazilərimizə cansağlığı versin. Həmişə torpaqlarımızın həsrətində olmuşuq. Dörd körpə ilə oradan çıxmışdıq, indi isə doqquz nəvəmlə qayıdıram".

    Kəlbəcər köç karvanı keçmiş məcburi köçkün

