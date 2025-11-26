Жительница Кяльбаджара: Мы жили с тоской по родной земле

Армяне в 1992 году изгнали нас из наших домов вместе с маленькими детьми. Нам пришлось жить в Баку, в Гяндже, слава Всевышнему, сегодня мы возвращаемся на освобожденную землю.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам бывшая вынужденная переселенка Самая Агаларова, возвращающаяся в Кяльбаджар в составе очередной группы.

Она отметила, что жила тоской по родной земле.

"Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, здоровья гази. Они под лидерством главы государства освободили наши земли. Я покинула свой дом вместе с четырьмя детьми, а теперь возвращаюсь с девятью внуками", - рассказала С. Агаларова.

Напомним, что сегодня в город Кяльбаджар выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.