Жительница Кяльбаджара: Мы жили с тоской по родной земле
Внутренняя политика
- 26 ноября, 2025
- 07:39
Армяне в 1992 году изгнали нас из наших домов вместе с маленькими детьми. Нам пришлось жить в Баку, в Гяндже, слава Всевышнему, сегодня мы возвращаемся на освобожденную землю.
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам бывшая вынужденная переселенка Самая Агаларова, возвращающаяся в Кяльбаджар в составе очередной группы.
Она отметила, что жила тоской по родной земле.
"Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, здоровья гази. Они под лидерством главы государства освободили наши земли. Я покинула свой дом вместе с четырьмя детьми, а теперь возвращаюсь с девятью внуками", - рассказала С. Агаларова.
Напомним, что сегодня в город Кяльбаджар выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
