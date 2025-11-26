Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    26 ноября, 2025
    Жительница Кяльбаджара: Мы жили с тоской по родной земле

    Армяне в 1992 году изгнали нас из наших домов вместе с маленькими детьми. Нам пришлось жить в Баку, в Гяндже, слава Всевышнему, сегодня мы возвращаемся на освобожденную землю.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам бывшая вынужденная переселенка Самая Агаларова, возвращающаяся в Кяльбаджар в составе очередной группы.

    Она отметила, что жила тоской по родной земле.

    "Желаю от Всевышнего упокоения душ шехидов, здоровья гази. Они под лидерством главы государства освободили наши земли. Я покинула свой дом вместе с четырьмя детьми, а теперь возвращаюсь с девятью внуками", - рассказала С. Агаларова.

    Напомним, что сегодня в город Кяльбаджар выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Kəlbəcər sakini: Həmişə torpaqlarımızın həsrətində olmuşuq

